Die Arbeit der Plagiatsjäger, und was den Schummlern droht

Der Rücktritt von Arbeitsministerin Christine Aschbacher nach einem Plagiatsskandal hat den Wissenschaftsbetrieb in Österreich ordentlich durchgerüttelt.

Die große Frage: Wie ist es möglich, dass eine Abschlussarbeit, die so gravierende wissenschaftliche und sprachliche Mängel aufweist, durchgeht und noch dazu mit „Sehr gut“ benotet wird?

Es war der Aufdecker der Affäre, Plagiatsgutachter Stefan Weber, der Wissenschaftsminister Heinz Faßmann dazu aufforderte, für die Einhaltung der Qualitätsstandards an Österreichs Hochschulen zu sorgen. Dem wird Faßmann, so scheint es, nachkommen. In der ORF-Pressestunde kündigte er am Sonntag verpflichtende Plagiatschecks an den Hochschulen an.

Wie funktioniert ein Plagiatscheck? Was droht den Schummlern? Wie konnte ein Fall Aschbacher überhaupt passieren? Der KURIER hat dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.