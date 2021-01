Ex-Ministerin Aschbacher drohen heftige Konsequenzen

Nachwehen in der Causa Aschbacher: Nachdem Plagiatsprüfer Stefan Weber durch das Aufdecken grober Mängel in den Abschlussarbeiten der ehemaligen Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) deren Rücktritt herbeigeführt hat, will er nun weitere Arbeiten prüfen. Auf dem Programm stehen etwa die Doktorarbeiten von Frauenministerin Susanne Raab und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP), wie Weber im Gespräch mit dem KURIER verriet.

Zur Arbeit von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) erklärte er: "Qualitativ nicht gut, aber kein Plagiat."

Den Rücktritt von Aschbacher empfinde er aber nicht als Genugtuung oder Sieg, erklärte Weber. Vielmehr hoffe er, dass sich aufgrund der Affäre nachhaltige Verbesserungen ergeben. Immerhin plädiere er schon seit Jahren für Qualitätssicherungsmechanismen, "damit so etwas nicht passiert", erklärte Weber.