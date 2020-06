Dr. Richard: Warten auf den Fernbus-Boom

Wenn in Österreich der Markt schon nicht liberalisiert ist, so will Richard zumindest an der Marktöffnung in Deutschland partizipieren. Am Berliner Start-up MeinFernbus hält er "etwas mehr als fünf Prozent". Die Berliner selbst haben keinen einzigen Bus, sie kümmern sich nur um das Streckennetz, um Marketing und Vertrieb. Die mehr als 300 Busse kommen von knapp 90 Bus-Partnern.

Richard steuert über seine Münchener Tochter Albus mehr als 30 Busse bei. Ihm schwebt vor, die Verbindung Berlin– München bis Italien zu verlängern. Der grenzüberschreitende Verkehr ist von der EU freigegeben.

Die Familie Richard beschäftigt sich aber nicht nur mit Busfahrten. Über ihre rund 30 Columbus-Reisebüros vermittelt sie alles von maßgeschneiderten Urlauben über Katalogreisen von Veranstaltern, Kreuzfahrten und Städtetrips bis zu Mietwägen. "Wir betreuen als eigener Reiseveranstalter rund 10.000 private Kunden im Jahr, wobei noch rund 40 Prozent Busreisende sind. Der Fluganteil unserer hauseigenen Produkte steigt stetig", betont Alexander Richard. Der Bruder von Ludwig Richard ist für die Reisebüros zuständig. Der Konkurrenzdruck steigt. "Sperrt einer zu, hat man das Gefühl, zwei neue sperren auf", spitzt er die Situation zu. Reisen sei eben "ein sympathisches Thema, auf das jeder Supermarkt aufspringt". Ein Drittel des Umsatzes kommt von Geschäftsreisenden, für die Richard unter dem Dach des australischen Franchisesystems FCm Travel Solutions möglichst kostengünstig Businesstrips organisiert.