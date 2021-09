Österreichs größter Gletscher: „Klimawandel nirgendwo direkter spürbar“

Die Blicke der Touristen in kurzen Hosen sind auf den Großglockner gerichtet. Lieb, in Bergsteigermontur, blickt auf die Pasterze – Österreichs größten Gletscher, der immer mehr verschwindet. Im Auftrag des Alpenvereins weilen der 61-Jährige und sein Team für die jährlichen Gletschermessungen am Fuße des Glockners. 15 Meter schrumpften Österreichs Gletscher allein bei der letzten Messung. Sentimental dürfe man bei dieser Entwicklung nicht sein, sagt der Experte trocken. „In meinen Zwanzigern hätte ich bei diesen Messergebnissen weinen können. Nun denke ich mir: Würden die Gletscher nicht schmelzen, würde sich keiner für die Gletscher interessieren“, erzählt Lieb der gemeinsam mit Andreas Kellerer-Pirklbauer oberster Gletschervermesser des Landes ist. Ihre Ergebnisse dürften jenen des Vorjahres ähneln. Der Gletscher als Verlierer.

Wird hier der Klimawandel noch greifbarer? „Ja, ganz sicher. Man spürt den Klimawandel nirgendwo direkter als bei einem Gletscher. Alles andere ist indirekt. Bei Gletschern verdeutlichen zwei Bilder, aufgenommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, auf drastische Weise den kontinuierlichen Rückgang.“ Mit diesen Methoden arbeiten auch die Gletschermesser: Bildern und der Vermessung der Längenänderungen der Gletscher.