Profis am Berg: Die Hausherren des Großglockner

Kaum jemand kennt Österreichs höchsten Berg, den Großglockner (3.798), so gut wie sie: Die Heiligenbluter Bergführer, die heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum feiern – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung.

Die rund 20 Bergführer sind Profis. Ein Kernteam wird auch die Seilschaft der „Großglockner Live“-Expedition von SchauTV und krone.tv mit Musiker Andreas Gabalier über die Route der Erstbesteiger auf das Dach Österreichs führen.

Tradition

Der Bergführerverein kann dabei auf eine 151-jährige Tradition zurückblicken. Unterstützt wurden die Heiligenbluter einst vom Prager Kaufmann Johann Stüdl, der bereits ein Jahr zuvor auf der Osttiroler Seite des Glockners den ersten Bergführerverein der Ostalpen in Kals gegründet hatte. „Bei uns hat sich Stüdl schwerergetan, denn in Heiligenblut hatte das Bergführerwesen seit der Erstbesteigung des Großglockners am 28. Juli 1800 schon 70 Jahre lang Tradition“, erzählt der Heiligenbluter Bergführer Toni Sauper. Nachsatz: „56 Jahre lang gab es nur den Aufstieg über Kärnten. Und jeder, der auf den Glockner klettern wollte, musste sich in einem Glocknerbuch eintragen.“