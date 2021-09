4 Tage unterwegs im Großglockner-Gebiet zwischen Berg und Tal

Grossglockner-Tipps

Vier Tage, vier Routen. Die führt stilvoll durch das lange Wochenende.

Donnerstag

1 Geo-Trail in Heiligenblut Von der Bergstation der Schareck-Umlaufseilbahn Start des Geo-Trails. Mit Karstformationen, Höhlen und Doline. https://hohetauern.at

2 Dreitausender Panoramablick Vom Restaurant Fuschertörl führt ein Weg auf die Edelweiß-Spitze mit Panorama zum Großglockner-Gebirge.

3 Wanderung vom Hochtor Abstieg über die Weißenbachscharte ins Große Fleißtal oder mit der Gondel.https://www.outdooractive.com

4 Dinner im Dorfstüberl Regionale Gerichte in Heiligenblut. https://www.restaurant-dorfstueberl.at

Freitag

5 Wanderung zum Brucker Berg Von der Ortsmitte Bruck wandert man die Glocknerstraße Richtung Fusch bis zum Kalchangergut.https://www.bruck-fusch.at

6 Picknick am Berg Picknick auf dem Brucker Berg, nach etwa zwei Stunden Gehzeit erreichbar.

7 Fuscher Höhenweg-Wandern Ausgehend vom Ortszentrum Fusch spaziert man zur Hirzbachbrücke im Oberdorf und folgt dem Weg 725.

8 Dinner beim Mankei Wirt Speisen im Gasthof Fuscherlacke am Großglockner, in 2.262 Metern Höhe. Mit dem Auto ca. 30 km von Fusch.

https://www.fuscherlacke.at

Samstag

9 Panoramarundweg Kaiser-Franz-Josefs-Höhe Beste Aussicht auf Großglockner, Johannisberg und Pasterze. https://www.grossglockner.at

10 Kunst im Gamsgrubenweg Führung samt Kunstausstellung bis zum Ausgang Tunnel 6 möglich. https://www.grossglockner.at

11 Panorama-Führungen Panoramarundweg Kaiser-Franz-Josefs-Höhe oder Museumsbesuch. https://hohetauern.at

12 Schmankerln im Fuschertörl Das Restaurant liegt in Fusch an der Hochalpenstraße. https://www.grossglockner-restaurant.at

Sonntag

13 Wanderroute von Kals aus Wandern abseits der Touristenpfade durch die Dabaklamm ins Dorfertal, ca.1 Stunde bis zur Bergeralm.

https://www.osttirol.com/nationalpark-hohe-tauern

14 Jause auf der Bergeralm Jausnen mitten auf der Alm, dann weiter in 50 Minuten zum Tauernhaus. https://www.bergeralm-kals.at

15 Essen am Kalser Tauernhaus Berghütte am See, bis Oktober offen. https://www.alpenverein.at

16 Plantschen im Dorfersee Mittagsschläfchen am Bergsee. https://www.osttirol.com/entdecken-und-erleben/

Hoteltipps

Gradonna Mountainresort Schlafen und Wellnessen im wunderbaren Designhotel mit Bergblick. https://www.lifestylehotels.net/de/hotel/gradonna-mountain-resort

Nationalpark Lodge Großglockner Schönes 4-Sterne-Resort im Bergsteigerdorf Heiligenblut. https://www.nationalparklodge.at

Berggasthof Edelweiss-Hütte Gemütlicher Berggasthof am höchsten befahrbaren Punkt der Großglockner Hochalpenstraße.

https://www.edelweissspitze.at

Lagen können sich ändern. Bitte prüfen Sie vor einer Reise auf den Webseiten die aktuellen Öffnungszeiten der Restaurants, Hütten, und Hotels.

Redaktionsschluss 6. September.