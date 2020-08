Großglockner Hochalpenstraße: „Sie ist mein Leben“

Die Passstraße war von Anfang an als ein identitätsstiftendes Symbol der Technik in den Alpen geplant worden und sollte auch als ein Beweis der Leistungsfähigkeit des österreichischen Ingenieurwesens dienen. Erbauer Franz Wallack wollte dem Gebirge auf keinen Fall den Rang ablaufen, sondern die Straße bestmöglich in die Natur einbetten. Vor 40 Jahren wurde sie dann vom Nationalpark Hohe Tauern umschlossen. Sie ist seitdem weltweit eine der wenigen Ausflugsstraßen innerhalb eines Nationalparks.

Für Peter Embacher ist die Hochalpenstraße ganzjährig Arbeitsplatz: Jetzt im Sommer ist er drei bis vier Mal pro Woche selbst on the road, um nach dem Rechten zu sehen. Für seine Teams, eines im Süden (auf der Kärntner Seite) und eines im Norden (auf der Salzburger Seite), steht eine Reihe von Routinearbeiten an: am Straßenbelag, am Mauerwerk, auch an den 60 Kilometer langen Zäunen. Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, werden auch der Asphalt und der Parkplatz täglich gereinigt.