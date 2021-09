Gabalier bei "Großglockner live": Das höchste Konzert Österreichs zum Nachsehen

Am Samstag erfolgt bei Sonnenaufgang der Startschuss Richtung Dach Österreichs. Über die Adlersruhe (3.354), die höchste Schutzhütte Österreichs, hinauf in Serpentinen, über die steile Eisflanke des Glocknerleitls, weiter zum Kleinglockner (3.771 m), dann ein kurzer Abstieg in die Glocknerscharte, bis zu den letzten Schritten hinauf zum Kaiserkreuz des Großglockners. Erleben Sie jeden Schritt, jeden Blick dieser Expedition am Weg zum Gipfel in prominenter Begleitung live auf schauTV und krone.tv - ab 10 Uhr live.