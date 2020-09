Ampel steht auf Orange: Bundesländer machen was sie wollen

NÖ: Besuchsverbot in Pflegezentren

In den Pflege- und Betreuungszentren in den orangen Bezirken in Niederösterreich, also in Mödling und in Neunkirchen, gilt durch die Umfärbung und das damit verbundene höhere Risiko ab sofort wieder ein Besuchsverbot, wie Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur dem KURIER mitteilte. "Die Mitteilung an die Pflegeheime ging heute Früh raus", so Jany. Nur in Einzelfällen und auch dabei nur in Abstimmung mit den Pflegezentren seien Besuche möglich.

Für palliativ betreute und sterbende Personen gilt eine Sonderregelung, sie können mit Schutzkleidung besucht werden. Sollte man Krankheitssymptome aufweisen, darf man keinesfalls zum Besuch kommen. Alle Besuche müssen außerdem protokolliert werden.

In den Kliniken ändert sich durch die Umfärbung der beiden Bezirke bei den Besucherregeln vorerst nichts. Beim Haupteingang gibt es eine Zugangskontrolle, bei der zum Beispiel die Temperatur kontrolliert wird. Besuch nur per telefonischer Voranmeldung. Diese Regeln gelten wie gewohnt.

Allgemein bereitet man sich momentan intensiv auf den Herbst vor, so Jany. Es sei mit einem Zusammentreffen von Rhinoviren, Influenzaviren und mit Corona-Viren zu rechnen. Daher lautet die Strategie in den NÖ Gesundheitseinrichtungen "testen, testen, testen - nur so können wir die Corona-Fälle herausfiltern", sagt Jany. Derzeit sind in den Landeskliniken Melk und Lilienfeld spezielle Bereiche zur Behandlung von Covid-Patienten eingerichtet. 24 Corona-Patienten sind in NÖ mit Stand Montag im Spital in Behandlung. Beide dieser Standorte würden über eine gute Erfahrung aus der ersten Welle verfügen.