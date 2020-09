Corona-Ampel: Sondersitzung der Kommission

Am Freitag wurden bei der zweiten Schaltung der Corona-Ampel die Städte Wien, Wiener Neustadt, Graz und Innsbruck „gelb“ (mittleres Risiko), wie auch die Bezirke Korneuburg (NÖ), Kufstein und Schwaz (Tirol). Am selben Tag wurden 580 Corona-Neuinfektionen und am Samstag sogar 869 gemeldet. Angesichts dieser Entwicklung soll am Montagabend eine Sondersitzung der Corona-Kommission stattfinden.

Die Kommission soll die epidemiologische Entwicklung analysieren, eine Information der Öffentlichkeit über die Inhalte der Beratungen oder gar Ergebnisse sei jedenfalls für Montag nicht geplant, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Das teils physische, teils virtuelle außerplanmäßige Zusammentreffen sei für den späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend angesetzt. Grundsätzlich hieß es vor der Inbetriebnahme der Ampel, dass die Kommission mindestens einmal pro Woche oder auch öfter tagen könne, auch Ampelschaltungen könnten theoretisch so nicht nur an den Freitagen erfolgen.

Zuletzt trat die Kommission an den zwei Donnerstagnachmittagen der beiden Vorwochen zusammen, analysierte die Daten der SARS-CoV-2-Verbreitung in Österreich von jeweils Mittwoch null Uhr bis Dienstag 24.00 Uhr und gab entsprechend Empfehlungen ab. Diese wurden am Freitagvormittag öffentlich präsentiert.