Als plötzlich alle in Kroatien waren: Lange Wartezeiten bei Gratis-Tests

Lange Wartezeiten an den Grenzen bei der Einreise nach Österreich bleiben am Montag aus. Vorm Karawankentunnel nur kurze Rückstaus, in Spielfeld wartet man maximal eine Stunde und auch in Nickelsdorf ist die Situation laut Harald Lasser vom ÖAMTC „nicht dramatisch“.

Manch Reisender schafft es in der Nacht auf Montag allerdings nicht mehr vor Eintritt Reisewarnung um Mitternacht über die Grenze und muss nun bis zum negativen Testergebnis in Quarantäne. Allerdings wollen diese Reisenden laut ÖAMTC den Urlaub wohl „bis zur letzten Minute ausreizen“. Für die weitere Woche sei zu erwarten, dass die Lage ruhig bleibe. Längere Kolonnen könnte es aber am Wochenende geben, wenn vermehrt Deutsche und Niederländer in den Norden aufbrechen.

Mehr als 1.000 Tests in zwei Tagen

Apropos Kolonnen, in Wien wurden am Sonntag 698 Personen getestet, Montag bis 16 Uhr 750. Wie viele positiv waren, wird sich zeigen: die Auswertung dauert bis zu 48 Stunden. Dass sich beim Stadion auch Menschen anstellen, die nicht aus dem Kroatien-Urlaub zurückgekehrt sind, nimmt die Stadt Wien in Kauf: „Lieber ein Mal zu viel getestet, als ein Mal zu wenig“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Immerhin zeige jeder, der sich testen lässt, „Verantwortungsbewusstsein.“