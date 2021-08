Über 950 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich erstmals seit Mai wieder über 1.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Ein Anstieg der Infektionszahlen sei aufgrund der Delta-Variante erwartet worden, so Wolfgang Mückstein. Die Lage in den Spitälern sei noch nicht besorgniserregend, aber "wir müssen uns gut auf den Herbst vorbereiten", so der grüne Gesundheitsminister. Mückstein rief in einer Reaktion die Bevölkerung einmal mehr auf, sich impfen zu lassen.

Von Freitag auf Samstag wurde die 1000er Schwelle knapp nicht erreicht: 951 neue Corona-Infektionen wurden registriert.

Es gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.754 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 404 auf 8.121 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 59,68.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 63.755 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 1,49 Prozent.

In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 221 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um 16 mehr als am Vortag. 51 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um drei mehr als noch tags zuvor.