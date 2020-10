896 Neuinfektionen in Österreich: Fürs Wochenende hoher Wert

Mit 896 bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden am Sonntag für ein Wochenende vergleichsweise hohe Werte gemeldet.

Im Vergleich zu den teils sehr hohen Werten an den Vortagen lagen die täglichen Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag in Wien deutlich darunter: Dieses Mal wurden 295 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt per Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Leicht nach oben ging unterdessen die Zahl der aktiven Fälle. Derzeit laborieren in Wien 5.314 Menschen an der Erkrankung, um 14 mehr als am gestrigen Samstag.

Wien verzeichnete trotz der zurückgegangen Neuinfektionen erneut die höchsten Werte in Österreich. In Oberösterreich haben sich 179 neu infiziert, in Tirol 134, in Salzburg 96, der Rest verteilte sich auf die anderen Bundesländer.