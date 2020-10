Wie die Behörden Ischgl "aus dem Schussfeld" halten wollten

Das Mail im Wortlaut: “Lieber Herbert, nach Rücksprache mit HLH hier die beiden E-Mail von zwei infizierten Personen. Sie geben an im Flugzeug von München nach Island infiziert worden zu sein. Das wäre für eine Allfällige Presseausendung der Abt. Öff. wichtig. Damit hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld.“

"Wahrscheinlich viele Krankheitsfälle"

Am 7. März wird dann der inzwischen berühmte Barkeeper des Kitzloch in Ischgl als erster Fall direkt im Ort positiv getestet. Après-Ski-Partys gelten heute als der Inbegriff von Super-Spreader-Events. Die Einschätzung des Tiroler Landessanitätsdirektion vom 8. März verwunderte allerdings bereits in den damaligen Anfängen der Pandemie in Österreich.