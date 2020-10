Das Zittern vor dem Ischgl-Report

53 Auskunftspersonen hat die im Mai eingesetzte Expertenkommission, die das „Management der Covid-19-Pandemie in Tirol“ untersuchen soll, über den Sommer befragt. Unter der Leitung des ehemaligen OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer haben die Mitglieder des Gremiums unter anderem Politiker, Beamte und Touristiker angehört.

Am Montag wird die Kommission ihren mit Spannung erwarteten Bericht vorlegen. Im Fokus des Interesses steht dabei Ischgl, das im deutschsprachigen Raum exemplarisch für eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus steht.

Europäischer Hotspot

Tausende Gäste sind von dem Tiroler Skiort infiziert in ihre Heimatländer in ganz Europa und darüber hinaus zurückgereist. Das Apres-Ski-Treiben in dem Dorf im Paznauntal und der benachbarten Arlbergregion hat aber am Beginn der Pandemie auch die Covid-19-Ausbreitung in Österreich massiv befeuert.