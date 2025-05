Familiengeschichten aus der KURIER-Redaktion: Als wieder Frieden war

von Konrad Kramar

Mein Großvater Hugo, ein Wiener Sozialdemokrat, wurde im Winter 1944 noch einmal an die Front geschickt, in die Grenzregion zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Das Bild oben zeigt meine Mutter Lisa und meine Großmutter Stefanie in diesem letzten, besonders kalten Kriegswinter bei der Arbeitersiedlung Rosenhügel in Hetzendorf, die mein Urgroßvater miterbaut hatte. Damals lag dort so viel Schnee, dass man sich auf Skiern fortbewegen konnte.

Mein Großvater wurde wenige Wochen später gefangen genommen – und zwar, wie man in unserer Familie später oft erleichtert erzählte, von den Amerikanern. Wie ihm das gelang, ist bis heute unklar, schließlich kämpfte in dieser Gegend die Rote Armee. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die in unserer Familienchronik der letzten Kriegstage rätselhaft erscheinen. So erinnerte sich meine Oma immer mit Schrecken daran, dass ihr Mann als SPÖ-Mitglied in diesen letzten Kriegstagen nicht in die Wehrmacht, sondern in die SS eingezogen worden war. Vermutlich ein Racheakt an einem politischen Gegner.

Auf jeden Fall landete mein Opa in einem US-Kriegsgefangenenlager in Oberösterreich, wo er über Monate interniert war. Bis heute wundere ich mich darüber, wie meine Großmutter dieses Lager ausfindig machen konnte und wie sie es schaffte, mit meiner Mutter – damals gerade mal neun Jahre alt – unbeschadet dorthin zu gelangen. Meine Oma erzählte später jedenfalls, dass sie auf dem langen Weg nach Oberösterreich mehrfach die Zonengrenze zwischen den Besatzungstruppen überqueren musste, obwohl ihre Dokumente dies gar nicht erlaubten. Mit eisernem Willen gelang es den beiden, das Lager zu erreichen. Das tagelange Ausharren am Lagerzaun machte sich letztlich bezahlt und sie entdeckten meinen Großvater unter den schwer gezeichneten Gefangenen. Er habe so schlecht ausgesehen, dass sie ihn kaum wiedererkannt habe, erzählte meine Oma später. Erschöpft, aber unendlich erleichtert riefen die beiden so lange seinen Namen, bis er auf sie aufmerksam wurde. Durch den Zaun reichten sie ihm alles, was sie zuvor an Essen mühsam zusammengepackt hatten.