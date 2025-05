Mythos Trümmerfrauen: Ein Historiker erklärt, wie es 1945 wirklich war

Freiwillige dürfte es so gut wie keine gegeben haben, dafür sprechen viele zeitgenössische Quellen. Der Großteil der händischen Trümmerräumung wurde durch zwangsverpflichtete ehemalige NSDAP-Mitglieder sowie deren Angehörigen erledigt. Dazu kamen bezahlte, professionelle Kräfte – eher Männer, aber auch Frauen – und die Alliierten, da diese über schweres Gerät verfügten. Es gab einzelne Aktionen freiwilliger oder zumindest halbfreiwilliger Arbeit, so mussten etwa Studierende für die Inskription bei der Universität räumen oder Jugendliche als Teil der Aktion „Jugend am Werk“. Der Großteil der Arbeit erfolgte aber nicht freiwillig.

Gab es die Trümmerbeseitigung durch ehemalige NSDAP-Mitglieder nur in Wien oder auch in anderen österreichischen Städten?

Das Verfassungsgesetz zur Sühnearbeit bezog sich nur auf Wien, doch auch in anderen Bundesländern wurden Nazis zur Arbeit eingesetzt, aber nicht im selben Ausmaß.

Warum hat sich der Mythos der Trümmerfrauen erst in den 1990er- und 2000er-Jahren etabliert?

Davor gab es keinen Bedarf für die Trümmerfrauen als eigene Opfergruppe, da die gesamte österreichische Bevölkerung als Opfer des Nationalsozialismus gesehen wurde. Erst als die allgemeine Opferthese an Bedeutung verlor, wurde Platz für die Trümmerfrauen als neues Opfernarrativ. Tatsächliche Entbehrungen der Nachkriegszeit wurden eingewoben in eine mystifizierende Erzählung von Heldenmut und Opferbereitschaft, in der die NS-Zeit einmal mehr ausgeblendet werden konnte. Gleichzeitig kamen Impulse von der Frauen- und Geschlechtergeschichte, die sich für die Rolle von Frauen in der Nachkriegszeit interessierte. Auch die Debatten um die Schlechterstellung von Frauen im Pensionssystem befeuerte den Mythos.

Was hat Deutschland mit der Mythenbildung zu tun?

Die Trümmerfrauen stammen als Mythos aus der DDR. Dort wurden bereits in den 1950er-Jahren die ersten Denkmäler errichtet und die Aufbauhelferin als Heldin der Werktätigen inszeniert. Tatsächlich waren in Berlin und anderen ostdeutschen Städten Zehntausende bezahlte Bauarbeiterinnen in der Schutträumung tätig. In Westdeutschland lassen sich aber so gut wie keine Trümmerfrauen nachweisen. Dort begann aber trotzdem ab den 1980er-Jahren eine Mythenbildung, ebenfalls befeuert durch Rentendebatten und Frauengeschichte. Von dort aus kam der Mythos dann nach Österreich.