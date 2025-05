Marshall-Plan: "Ohne internationale Hilfe hätte Österreich nicht überleben können"

Nirgendwo in Österreich war die Zerstörung verheerender als in Wiener Neustadt. Ganze 18 Gebäude von fast 4.200 Häusern oder Fabrikshallen blieben bis Kriegsende unbeschädigt. Ähnlich verheerend sah es in Villach und Klagenfurt aus. In Wien, wo knapp 8.800 Menschen durch die Luftangriffe umgekommen waren, war rund ein Fünftel der Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Wie sollten die Menschen, die Dörfer, die Städte, das ganze Land die ersten Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs überstehen?