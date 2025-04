Verbotener Schleichhandel: Wegen ein paar Kilogramm Mehl vor Gericht

In Österreich regelte das Bedarfdeckungsstrafgesetz die Verfolgung von Schleichhändlern: Beschlossen im Oktober 1945, in Kraft getreten im Februar 1946 stellte es illegalen Handel mit Gütern unter Strafe, die bewirtschaftet waren, also nur "auf Karte" bezogen wurden.

Das betraf Mehl, Eier, Äpfel oder Milch, Kleidung, Schuhe und freilich auch Zigaretten.