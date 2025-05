Der Nazi, der Bruno Kreisky das Leben rettete

Kreiskys Kameradschaftsverständnis ging sogar so weit, dass er für Weninger, der immerhin im Verdacht stand, an einem Sprengstoffanschlag beteiligt gewesen zu sein, einmal eine in einem Kassiber versteckte Nachricht aus dem Gefängnis schmuggeln wollte.

Neuerliche Verhaftung

„Bei einer überraschenden Kontrolle durch die Justizwache mußte ich den Kassiber verschlucken. Wie mir der Weninger Sepp gestand, war der Kassiber so leichtfertig formuliert, daß er einem Geständnis gleichkam, und so habe ich ihn vor einem viel härteren Urteil bewahrt“, schrieb Kreisky in seinen Erinnerungen. Der SA-Mann sollte seinem jüdischen Freund die Tat nicht vergessen.

Mit ihrer Enthaftung 1936 trennten sich die Wege. Während sich der Jus-Student Kreisky wieder der Parteiarbeit widmete, schloss sich Weninger der „Österreichischen Legion“ in Bayern an, um im März 1938 als „alter Kämpfer“ in die nunmehrige „Ostmark“ zurückzukehren.