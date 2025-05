Bruno Kreisky: Licht und Schatten eines Staatsmannes

Der israelische Diplomat Daniel Aschheim, geboren 1988, wirft einen differenzierten Blick auf die Politlegende, der die oft nahezu hagiografische Kreisky-Darstellung in Österreich etwas zurechtrücken könnte.

Aschheim ist jeglicher Vorurteile unverdächtig: Erst im Studium erfuhr er, dass man im Geburtsland Adolf Hitlers 25 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur einen Juden zum Bundeskanzler gewählt hatte. Aschheim begann zu recherchieren, befragte Zeitzeugen und Weggefährten wie den Kreisky-Vertrauten Wolfgang Petritsch oder den Historiker Wolfgang Maderthaner und schrieb eine Dissertation, die 2022 als Buch veröffentlicht wurde und jetzt in deutscher Übersetzung aufliegt.

Kreisky wird hier in all seinen Widersprüchen dargestellt. Auch als Pionier in Nahost-Fragen, der sich als Vermittler und eine Zweistaatenlösung als unabdingbar im Friedensprozess sah.