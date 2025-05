Das Vergangene ist nicht vergangen

Mein Vater war in Russland, er schleppte sein Kriegstrauma ein Leben lang mit sich herum. Oft wurde er von jäh auftauchenden Erinnerungen gequält: Weihnachten in Woronesch bei minus 40 Grad, Bestattung toter Kameraden. Kinder entwickeln ein Gefühl dafür, worüber Eltern nicht sprechen wollen. Ich rechne es ihm hoch an, dass er nie mit Heldentaten geprahlt hat.

Keiner hat bereut“, sagte Hannah Arendt. Die Väter haben sich in der Wirtschaftswunder-Gesellschaft ein Schutzschild in den Köpfen gezimmert und ihren Anteil an der Katastrophe verdrängt. Ehemalige SS-Angehörige waren entweder zwangsweise übergeführt worden (wie Günter Grass), hatten nie etwas Unrechtes getan (wie Friedrich Peter) oder waren als Etappenhengste weit entfernt von den Massakern. Oft konnte man den Eindruck gewinnen, die Gräueltaten im Osten und in den Konzentrationslagern seien das Werk Außerirdischer gewesen.

„Wir lernen denken“, hieß die Hörfunkserie des US-Senders Rot Weiß Rot. Man wollte einer im Faschismus steckengebliebenen Nachkriegsgesellschaft Demokratie beibringen und die Österreicher zu einem „gut unterrichteten Volk“ machen, so Generalmajor Robertson am 6. 6. 1945. Wertvorstellungen wie Toleranz sollten vermittelt werden, neoliberales Wirtschaftsdenken, ein neuer Kunstbegriff sowie Populärkultur wie Jazz. Der Erfolg war in einem Land ohne demokratische Tradition überschaubar. In Österreich und Deutschland befanden sich genug Politiker, Lehrer, Journalisten und Diplomaten, die den demokratischen Neuanfang skeptisch gesehen haben.

„Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen.“ So eröffnete US-Chefankläger Robert Jackson den Nürnberger Prozess. Wie Untote kehren die Schrecken des Krieges immer wieder in unser Leben zurück. Seine Verwüstungen sollten bis in die Generation der Enkel reichen.

„Das Vergangene ist nicht tot“, meinte William Faulkner. „Es ist nicht einmal vergangen.“

Zum Autor: Robert Klement ist Schriftsteller und lebt in St. Pölten.