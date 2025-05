Österreichs Wirtschaft nach 1945: Mit viel Hilfe zu neuer Stärke

Die Nazis haben in Österreich Großprojekte initiiert, die noch nicht abgeschlossen waren, zum Beispiel das Hermann-Göring-Stahlwerk in Linz. "Man hat überlegt, ob man es stilllegt und die Hochöfen verkauft", sagt Resch. Die Bundesregierung entschied sich, den " Industrietorso " zu nutzen und auszubauen. Viele große Industriebetriebe, aber auch große Banken wurden verstaatlicht . Der Wiederaufbau sollte zentral gelenkt werden. Ohne staatliche Unterstützung wären viele der Unternehmen auch zugrunde gegangen.

In anderen Bereichen war großes unternehmerisches Geschick gefragt, um Betriebe am Leben zu erhalten. Jene, die bisher im Rüstungsbereich tätig waren, mussten nun auf den zivilen Bereich verlegen . "Die Rüstungsschmiede Böhler hat zum Beispiel dann Fahrradketten produziert", schildert Iber. Mit der Reparatur von Infrastrukturschäden wurden rasch große Fortschritte in der Produktivität erzielt.

Schwarzmarkt und regulierte Preise

"Das hat schon zu Unmut geführt", sagt Resch. "Allerdings war es immerhin so, dass diese Maßnahme alle betroffen hat. Und Menschen haben sich noch an die Hyperinflation nach dem ersten Weltkrieg erinnert." Die Bevölkerung spielte also mit. "Ein Spruch damals lautete: Iss und trink, solang dir's schmeckt, schon zweimal ist uns's Geld verreckt", so Iber. Der Schwarzmarkt blühte. Im Wissen, dass die Not dadurch noch größer wäre, wurde der Tauschhandel auf den Straßen von den Alliierten nur halbherzig unterbunden.

Ein weiterer Schritt, um den Schilling stabil zu halten, waren Lohn-Preis-Abkommen, bei denen Interessensvertretungen wie Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Arbeiterkammer gemeinsam Löhne und Preise regulierten. Was sich später zur Sozialpartnerschaft weiterentwickeln sollte, erwies sich über weite Strecken als Erfolg. Es gab aber auch Widerstand, etwa in Form der Oktoberstreiks 1950, die in Gewalt eskalierten.