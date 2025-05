Befragt man die Österreicherinnen und Österreicher nach den prägendsten Ereignissen der Zweiten Republik, so landet regelmäßig der Abschluss des Staatsvertrags 1955 an erster Stelle. Meist gefolgt vom EU-Beitritt 1995 und dem Kriegsende 1945. Ist der 15. Mai also der große Meilenstein der Zweiten Republik? Ja!