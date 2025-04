"Mutti, wir haben Hunger": Das Überleben in der Nachkriegszeit

Die Rationen wurden in Kalorien berechnet und waren viel zu niedrig bemessen. Für die ersten Wochen nach Kriegsende wurden "Normalverbrauchern" – dazu zählten etwa Hausfrauen – 800 Kalorien täglich zugebilligt. Ende 1945 wurde der Wert auf rund 1.200 Kilokalorien gehoben, im Februar 1946 auf 1.400, ehe er wieder im Mai auf 800 Kalorien sanken. Erst 1947 pendelte man sich auf 1.500 bis 1.700 Kalorien pro Tag ein.

Bauern mussten ihre Ware abliefern; wer wie viel Lebensmittel bekam, wurde nach Alter und Geschlecht bzw. Arbeit eingeteilt. Zunächst für jedes Bundesland unterschiedlich, Mitte Mai 1946 trat eine bundesweite Verordnung in Kraft.

Wie schon in der NS-Zeit wurden auch im Nachkriegsösterreich Nahrungsmittel und Bedarfsgüter wie Schuhe, Kleidungsstoffe oder Seife rationiert , es gab sie also nur "auf Karte", wie die Bezugsscheine allgemein genannt wurden.

Eine Zuteilungsperiode galt für 28 Tage, was es – theoretisch – zu kaufen gab, wurde in Zeitungen veröffentlicht: So sollte ein "Normalverbraucher" Ende 1945 unter anderem 60 Gramm Käse, 250 Gramm Äpfel, 250 Gramm Teigwaren und 5.600 Gramm Brot erhalten – für die gesamte Periode.

Oft nicht leistbar

Doch vielfach war auch das wenige nicht erhältlich oder falls es beim Greißler zu kaufen war, konnte man es sich oft nicht leisten. 96 Schilling verdiente etwa ein Arbeiter monatlich – um eine vierköpfige Familie zu versorgen, wären 112 Schilling nötig gewesen.