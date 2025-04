Heute hat die Zweite Republik Geburtstag

Von 19. Oktober bis 1. November 1943 tagen in Moskau die Außenminister der drei alliierten Mächte USA, Sowjetunion und Großbritannien. Hauptthema ist die Zusammenarbeit im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Auch die Nachkriegsordnung wird besprochen. In der sogenannten „ Moskauer Deklaration “ erklären die drei Mächte, Österreich nach dem Krieg wiederherstellen zu wollen.

© Apa/Archiv Am 29. März 1945 überschreiten sowjetische Truppen im Burgenland die Grenze

Die Russen überschreiten die Grenze Am 29. März 1945 überschreiten dann sowjetische Truppen bei Klostermarienberg im Burgenland die österreichische Grenze. Die West-Alliierten sollten erst einen Monat später nach Österreich vorrücken. Die Sowjets haben also einen Vorsprung. Rasch stoßen sie nach Wien vor, das sie von 7. bis 13. April erobern. Inzwischen lässt Sowjetdiktator Josef Stalin nach Karl Renner suchen. Stalin kennt Renner aus früheren Tagen. 1913 hat Stalin, damals noch als bolschewistischer Agitator, ein Jahr lang in Wien gelebt (so wie gleichzeitig auch Adolf Hitler).

© Bundesarchiv Sowjetdiktator Stalin

Renner soll eine provisorische Regierung bilden. Stalin glaubt mit Renner leichtes Spiel zu haben, weil er ihn für einen Opportunisten hält. Der führende Sozialdemokrat Renner, erster Staatskanzler und letzter frei gewählter Nationalratspräsident der Ersten Republik, ist 1938 für den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland eingetreten. Den Krieg hat Renner dann im niederösterreichischen Gloggnitz verbracht. Starke Rolle der Kommunisten Als ihn sowjetische Offiziere dort aufspüren, erklärt er sich sofort zur Zusammenarbeit bereit. Stalin will freilich die Kommunisten als führende Drahtzieher für die Zukunft Österreichs etablieren. Am 10. April landet ein sowjetisches Militärflugzeug auf dem Flughafen Wiener Neustadt. Es bringt die Spitzen der KPÖ zurück aus dem Moskauer Exil. Die KPÖ hat damit als erste Partei eine aktive Führung in Österreich. Die Vertreter der beiden Großparteien aus der Ersten Republik, Sozialdemokraten und Christlichsoziale, müssen sich da sprichwörtlich erst finden. In der Ersten Republik waren die beiden Parteien Todfeinde gewesen. Nach sieben Jahren NS-Terror und sechs Jahren Weltkrieg sind beide Seiten aber geläutert und zur Zusammenarbeit bereit. Zunächst beschließen am 14. April im Wiener Rathaus „Sozialdemokraten“ und „Revolutionäre Sozialisten“ die Gründung der „Sozialistischen Partei Österreichs“ SPÖ. Drei Tage später, am 17. April, wird im Wiener Schottenstift die „Österreichische Volkspartei“ ÖVP aus der Taufe gehoben.

© APA ÖVP-Chef Leopold Figl

Parteichef wird Leopold Figl. Der Niederösterreicher begann seine politische Karriere noch im faschistischen „Ständestaat“ der Christlichsozialen. Die Nazi-Zeit verbrachte er großteils in Konzentrationslagern. Figl und ÖVP haben ihre Wurzeln in der Christlichsozialen Partei aber sie bekennen sich unmissverständlich zu einer demokratischen freien Gesellschaft und sind zur Kooperation mit der SPÖ und KPÖ bereit. Damit steht der Bildung einer ersten provisorischen Regierung nichts mehr im Weg. „Anschluss null und nichtig“ Die Verhandlungen dazu finden von 20. bis 27. April in einer Villa in Wien-Hietzing statt. Zur Erinnerung: Zu diesem Zeitpunkt ist Österreich noch immer Kampfgebiet. Mehr als vier Fünftel des Territoriums sind noch in der Hand der Nationalsozialisten. Hier werden nach wie vor Todesurteile verhängt und vollstreckt.

© APA/HERBERT NEUBAUER In dieser Villa in Wien Hietzing wurde die erste Regierung gebildet und die Unabhängigkeitserklärung verfasst