Drastischer Anstieg bei Spitals- und Intensivpatienten in Österreich

Nach dem höchsten Montagswert seit Pandemiebeginn wurden von Montag auf Dienstag wurden 7.712 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Die heutigen Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8.411. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 661,44.

In den Spitälern hat sich die Lage innerhalb der vergangenen 24 Stunden deutlich verschlechtert. So werden aktuell 2.152 Patienten behandelt, was ein Plus von 150 Patienten ist. Auf den Intensivstationen liegen 403 Patienten. Auch hier gab es ein deutliches Plus von 26 Patienten. Zudem gibt es 39 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.554 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 79.239.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 318.359 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 2,42 Prozent.