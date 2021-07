538 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Freitag auf Samstag gab es in Österreich 538 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (349 Fälle) ist das ein Plus von 189 Fällen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 35,03 an.

Zudem gibt es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit 368 neuen Genesenen auf 5.292 an. Ähnlich viele Fälle wurden zuletzt Ende Mai registriert.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 64.751 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate steigt damit leicht und liegt aktuell bei 0,83 Prozent.

Aktuell befinden sich 119 Patienten wegen einer Covid-Erkrankung in stationärer Behandlung, 32 liegen auf einer Intensivstation.

Mit Stand Freitag haben 5.287.726 Menschen (66,92% der impfbaren Bevölkerung) mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 4.565.629 Menschen (57,78%) einen vollständigen Impfschutz.