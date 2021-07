Ab Dienstag bis zu 1.450 Euro Strafe für Passagiere

Wer ab 3. August aus den Niederlanden, Spanien oder Zypern auf einem österreichischen Flughafen landet, der muss – so sieht es eine Novelle der Einreiseverordnung vor – besonders achtsam sein.

Am Flughafen muss der Nachweis erbracht werden, dass man vollständig geimpft, in den vergangenen 90 Tagen von einer Corona-Infektion genesen oder negativ PCR-getestet ist.

Kann nicht einer dieser Nachweise vorgelegt werden, „ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich am Flughafen ein molekularbiologischer Test durchführen zu lassen“, heißt es in der Novelle. Sollte „aufgrund besonderer Umstände“ am Flughafen selbst nicht „unverzüglich“ ein PCR-Test gemacht werden können, so besteht die Möglichkeit, diesen binnen 24 Stunden nachzuholen. Diesen Test kontrollieren soll dann die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.