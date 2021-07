514 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag gab es in Österreich 514 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (392 Fälle) ist das ein Plus von 122 Fällen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 32,91 an.

Zudem gibt es keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit 368 neuen Genesenen auf 5.184 an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 76.894 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 0,67 Prozent.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 119 Patienten, das sind zwei weniger als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 37 Patienten aktuell und damit drei Patienten weniger als am Vortag.