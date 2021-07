Klagenfurter Wirt kritisiert Veröffentlichung durch Behörden

Überhaupt ortet der Bar-Betreiber, dass seine Branche zum Sündenbock gestempelt wird: Die positiv getestete Person, die am Freitag im "Teatro" war, sei in der Zeit von Freitag bis Mittwoch doch sicher auch an anderen Orten, wie etwa dem eigenen Arbeitsplatz gewesen: "Verwiesen wird nur auf die Gastronomie!"

Wie es am Donnerstag von der Gesundheitsbehörde hieß, sei man in dem konkreten Fall von einer Person "mit sehr hoher Infektiosität" ausgegangen, weshalb umgehend der öffentliche Aufruf erfolgte, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden. "Selbstverständlich wurde auch versucht, mit dem betroffenen Lokal in Kontakt zu treten, was zwischenzeitlich auch passierte", teilte die Behörde auf APA-Anfrage mit.