450 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gab es in Österreich 450 neue Corona-Infektionen. Das ist zwar weniger, als im Schnitt in der vergangenen Woche täglich hinzukamen - das waren 523 Fälle - aber für einen Montag ein hoher Wert. Gerade zum Wochenstart ist die Zahl der Neuinfektionen für gewöhnlich deutlich niedriger, als im weiteren Wochenverlauf. Diese 450 Neuinfektionen sind der höchste Montagswert seit dem 17. Mai. Damals gab es 476 Infektionen in 24 Stunden.

Im Vergleich zur Vorwoche (364 Fälle) legten die Neuinfektionen um 86 Fälle zu. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 41,12 an.

Zudem gibt es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, damit hat die Pandemie bisher 10.750 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit 342 neuen Genesenen auf 6.297 an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 34.510 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 1,30 Prozent.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 162 Patienten, das sind 16 mehr als noch am Vortag. Auf den Intensivstationen sind es 38 Patienten aktuell und damit ebenfalls zwei Patienten weniger als am Vortag.