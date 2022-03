Nach zwei Wochen in Folge bietet der heutige Mittwoch keine neuen Rekordzahlen. Im Vergleich zu 53.071 in der Vorwoche und 52.045 die Woche davor wurden heute 34.743 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 31.381. Derzeit sind 373.474 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 2.467,90. In den vergangenen 24 Stunden wurden 610.960 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 8,86 Prozent.

Zudem gibt es 48 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Bisher hat das Corona-Virus 15.812 Todesopfer in Österreich gefordert.