Teststrategie: Wie es jetzt in den Bundesländern weitergeht

Wien bleibt kritisch

Seitens der Länder wurde am Montag teils das Fehlen der Verordnung kritisiert, unter anderem neuerlich seitens des Büros des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ). Zur Umsetzung der neuen PCR-Testvorgaben würden derzeit Gespräche laufen. Ziel sei es, die PCR-Tests von "allesgurgelt" und jenen in Apotheken unter einen Hut zu bringen, so ein Sprecher.

Behördlich angeordnete Tests über 1450 sowie jene direkt beim Arzt bleiben von der Limitierung ja ohnehin unberührt. Das Problem sieht Wien vor allem bei der Administration der vorgesehenen Ausnahmen, die zusätzliche Gratis-Tests bei Besuchen von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ermöglichen sollen.

Kärnten und Salzburg gurgeln weiter

Aus Salzburg hieß es am Montag auf APA-Anfrage, man werde aller Voraussicht nach das Modell "Salzburg gurgelt" fortsetzen. Derzeit würden noch letzte Vertragsverhandlungen mit dem Partner-Labor Novogenia laufen, so ein Landes-Sprecher. Die Test-Kits werden in Spar-Märkten ausgegeben und können dort nach dem Test auch eingeworfen werden. Das Online-System erkenne automatisch, sollte jemand in einem Monat schon den sechsten Test zur Auswertung einreichen.

Auch in Kärnten wurde betont, dass bezüglich Teststrategie noch Fragen offen sind, man sehe in einigen davon den Bund gefordert. Fix ist in Kärnten, dass die Aktion "Alles Gurgelt" aufrecht bleibt. Aktuell ist man noch bemüht, ein zweites PCR-Testsystem zu installieren - etwa für Personen ohne Smartphone. Dazu benötige man noch einen Kostenersatzerlass des Bundes, so der Landespressedienst. Die Kontrolle über die Zahl der abgeholten Tests soll wie bisher via E-Card (Antigen) beziehungsweise Handy-App (PCR) erfolgen. Noch nicht restlos geklärt ist, wie mit den Ausnahmen umgegangen werden soll - grob geplant ist, dass man sich per Mail an die Tauernklinik - den Anbieter der Gurgeltests in Kärnten - wenden muss.