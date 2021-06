282 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Neuinfektionen in den Bundesländern

Niederösterreich: 60

Tirol: 59

Wien: 44

Oberösterreich: 43

Steiermark: 43

Vorarlberg: 31

Kärnten: 16

Burgenland: 5

Salzburg: -19

In Salzburg kam es, wie auch bereits in den vergangenen Tagen oftmals in anderen Bundesländern, zu einer Datenbereinigung. Der Krisenstab dazu: "Mit 26.Mai hat sich die Definition der bestätigten Fälle seitens des Bundes geändert. Von nun an werden nur jene Antigentests als positiv gezählt, welche durch PCR bestätigt wurden. Aus diesem Grund wurde die Zählweise der bestätigten Fälle angepasst und daraus ergibt sich eine Reduktion in den vom Land ausgewiesenen Zahlen."