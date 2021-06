Neue Einreiseregeln: Wie Österreicher derzeit verreisen können

Das Reisen innerhalb Europas wird rechtzeitig vor dem langen Wochenende und den nahenden Sommerferien leichter. Viele Länder haben wie Österreich zuletzt ihre Einreisebeschränkungen gelockert. Dennoch gibt es fast in allen Staaten nach wie vor unterschiedliche Auflagen bei der Einreise, weshalb man sich vor dem Verreisen unbedingt über die Einreiseregelungen im jeweiligen Zielland informieren sollte. Geimpfte und Genesene genießen bisher nur in einigen Ländern Vorteile.

In den meisten europäischen Ländern ist bei der Einreise ein negativer Coronatest vorzuweisen. Dabei gibt es zahlreiche unterschiedliche Vorgaben über die Art des Tests - ob etwa nur PCR-Tests der auch Antigen-Tests zugelassen sind - und die Dauer der Gültigkeit der Tests. Zusätzlich ist in vielen Ländern eine Registrierung vor Antritt der Reise verpflichtend. Nur in wenigen Ländern gilt nach wie vor eine zusätzliche Quarantänepflicht nach der Einreise oder sind touristische Einreisen gänzlich untersagt.