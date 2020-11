2.748 Neuinfektionen in Österreich

Seit zwei Wochen ist Österreich im harten Lockdown. In einer Woche schon (7.12.) sollen nach den Plänen der Regierung Handel und Schulen wieder öffnen: Es wird jedoch, wenn, eine sehr vorsichtige Öffnung, wie Kanzler Sebastian Kurz anklingen hat lassen. "Wir werden nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen", sagte er der Kleinen Zeitung.

"Jedem muss bewusst sein, dass wir noch Wochen und Monate mit gewissen Einschränkungen leben müssen." Dies sei von den Infektionszahlen abhängig. Je höher diese sind, "desto schwieriger wird es sein, Öffnungsschritte zu setzen", so Kurz.

Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht die Lage "weiterhin sehr ernst." "Die kommende Woche muss zu einer massiven Verringerung der Neuinfektionen führen", sagte er gestern.

Von Sonntag auf Montag wurden in Österreich 2.748 Neuinfektionen registriert, so Gesundheitsminister Anschober in einer Pressekonferenz, der aber gleichzeitig zu Bedenken gibt, dass die Zahlen am Wochenende aufgrund weniger Tests geringer ausfallen. Aber der Trend rückläufiger Infektionen hält an: Vergangenen Montag wurden noch 3.145 Neuinfektionen gezählt.

Insgesamt sind mit heutige (Stand: 9.30 Uhr) laut Innenministerium bisher 282.456 Menschen an Covid-19 erkrankt.

3.148 Personen sind den Folgen der Infektion verstorben - 79 Menschen innerhalb der letzten 24 Stunden. 221.692 Personen sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 3.639 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung (79 mehr als am Sonntag) und davon 701 der Erkrankten (plus 10 binnen Tagesfrist) auf Intensivstationen.