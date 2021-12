1.717 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Vom Christtag auf den Stefanitag wurden in Österreich 1.717 Neuinfektionen registriert. Unter 2.000 neue Fälle wurden in dieser Woche bereits schon einmal - am Montag, den 20. Dezember - verzeichnet. Damit sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf 29.486.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz geht weiter zurück und liegt aktuell bei 167,53.

Zudem gibt es lediglich acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden - so wenige wie zuletzt im Oktober. Insgesamt starben seit Beginn der Pandemie 13.634 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion in Österreich.