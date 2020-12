1.645 Neuinfektionen österreichweit

1.645 Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag: Seit langem wurden wieder einmal weniger als 2.000 Neuinfektionen an einem Tag gezählt. Es handelt sich allerdings um einen Wochenendwert.

Derzeit befinden sich 2.887 Personen aufgrund des Corona-vrus in krankenhäuslicher

Behandlung und davon 475 der Erkrankten auf Intensivstationen. Bisher gab es in Österreich 338.854 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 5.351 Personen an oder mit dem Corona-Virus verstorben und 303.213 wieder genesen.



Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die

Bundesländer Österreichs wie folgt auf: