Die Corona-Situation in Österreich entspannt sich weiter. Gestern wurde mit 112 Neuinfektionen die geringste Zahl an Neuinfektionen seit seit 10. August 2020 registriert. In der Steiermark waren am Montag zum ersten Mal seit rund einem Jahr keine Corona-Neuinfektion zu finden. Seit 2. Juni wurden hierzulande nie mehr als 400 Fälle binnen eines Tages verzeichnet.

Von gestern auf heute wurden 117 Neuinfektionen in Österreich registriert.

