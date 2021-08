1.120 Neuinfektionen in Österreich

Die vierte Welle nimmt deutlich früher an Fahrt auf als die zweite Welle im vergangenen Herbst. Das zeigt der Blick auf die Statistik. Wurden vor genau einem Jahr 181 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wurden von Sonntag auf Montag 1.120 neue Corona-Infektionen registriert.

Zudem gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 10.782 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 28 auf 15.105 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 106,43.

Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar: In Österreichs Spitälern befinden sich aktuell 453 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung, das sind um 13 mehr als am Vortag. 122 Patienten liegen auf einer Intensivstation - das sind um 10 mehr als noch tags zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 37.226 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,01 Prozent.