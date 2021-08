Countdown für den dritten Stich

„Im September, Oktober wird es losgehen mit dem dritten Stich, wir forcieren die Impfung im niedergelassenen Bereich, also bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Die Impfstraßen bleiben auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch erhalten.“ Nun liege es am Bund, ein Erinnerungsschreiben an alle bereits Geimpften zu senden, in dem die entsprechenden Intervalle für den dritten Stich festgelegt sind: „Es ist hier sicher besser auf Information als auf Eigenverantwortung zu setzen.“