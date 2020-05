Oberösterreich empört über Temelin-Ausbau

„Sehr enttäuscht“ zeigt sich Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP). „Offensichtlich hält Tschechien daran fest, energiepolitisch weiter zu den Letzten von gestern zu gehören“, kritisiert er. Die tschechische Regierung stelle damit bedauerlicherweise unter Beweis, dass die Lehren aus Fukushima spurlos an ihr vorbeigegangen seien.

Auch in Wien regt sich Widerstand: Umweltminister Nikolaus Berlakovich ( ÖVP) sieht in dem Ausbau einen Rückschritt in der gesamten Energie- und Umweltpolitik. Außerdem mahnt er: „Die Bedenken der österreichischen Bevölkerung dürfen nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden.“

Der Minister will gemeinsam mit den oberösterreichischen Politikern rechtliche Schritte prüfen lassen. „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, das gefährliche Energie-Mittelalter an unserer Grenze zu beenden“, bleibt Pühringer hart.