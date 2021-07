Temelin-Ausbau ist beschlossene Sache

Skeptisch hat die Umweltorganisation " Global 2000 - Friends of the Earth Austria" reagiert: "Ein UVP-Bescheid baut noch kein Atomkraftwerk. Der enorme Finanzbedarf von 10-12 Mrd. Euro für das Ausbauprojekt macht es unwahrscheinlich, dass die Betreiberfirma CEZ diese Summe auf dem Kapitalmarkt auftreibt", hieß es am Freitag in einer Aussendung

Ohne massive staatliche Subventionen würden sich neue AKWs einfach nicht rechnen. Diese gelte es jetzt, "für die BürgerInnen zu verhindern und das Geld lieber in sichere und billigere Erneuerbare Energie zu investieren."