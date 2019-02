Nach Teutonia: Diskussion um Schülerverbindung "Ostmark zu Linz"

SPÖ: "Ein Skandal"

"Dass es in Oberösterreich nach wie vor eine schlagende Burschenschaftsverbindung mit dem Namen Ostmark zu Linz gibt, ist für die SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer "ein Skandal". Ihre Kritik an der öffentlichen Förderung wird auch von der KPÖ geteilt. Diese verweist zudem darauf, dass etliche ihrer Gesinnungsgenossen im Widerstand gegen das Nazi-Regime mit der ausdrücklichen Begründung die " Ostmark" vom Reich "losreißen" und die "Verfassung des Reiches gewaltsam ändern" zu wollen verurteilt, in Konzentrationslager deportiert oder ermordet wurden. Der Sprecher des oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus, Robert Eiter verlangt, dass das Land das Förderungsgeld künftig den Frauen- und Kultureinrichtungen zukommen lassen solle, denen die Fördermittel gekürzt wurden.

ÖVP widerspricht: "Zuerst informieren, statt skandalisieren"

In der Diskussion um die burschenschaftliche Schülerverbindung " Ostmark zu Linz" hat der Landesgeschäftsführer der ÖVP Oberösterreich Wolfgang Hattmannsdorfer Mittwochnachmittag dem SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda widersprochen.

Drozda hatte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) vorgehalten, dass er laut eigener Aussage persönlich den Kampf gegen Rechtsextremismus "sehr ernst" nehme. Aber den bekämpfe man nicht, indem man Burschenschaftern mit 120.000 Euro jährlich (Anm.: Nach 95.000 Euro im Jahr 2016) fördere, gab Drozda zu bedenken. Dass er damit auch eine burschenschaftliche Verbindung fördere, die den Begriff Ostmark im Namen führe, sei "schockierend".

Dem hielt Hattmannsdorfer entgegen, dass die Landesförderung für den Landesdelegiertenconvent einstimmig beschlossen worden sei - auch mit den Stimmen von SPÖ und Grünen. "Zuerst informieren, statt skandalisieren", forderte er und riet Drozda diesbezüglich ehestmöglich Kontakt mit seiner Parteikollegin und Landesrätin Birgit Gerstorfer aufzunehmen