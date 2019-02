Burschenschaft Teutonia verwendet NS-Begriff "Ostmark"

Wörtlich heißt es in dem mit 2. Februar datierten Beitrag auf der Facebook-Seite der Teutonia. "Zusammen mit Farben-, Kartell- und Verbandsbrüdern aus der Ostmark, der BRD und Flandern lassen wir ein weiteres erfolgreiches Semester ausklingen."

Bösch erklärte dazu auf Anfrage der APA, er kenne diesen Beitrag nicht. Und konkret zur Verwendung des Begriffes "Ostmark" sagte er: "Das ist ein historischer Begriff, den ich nicht kommentiere."

Laut DÖW "rechtsextrem"

Die schlagende Wiener Studentenverbindung wurde 1868 gegründet und ist seit 2007 Mitglied der Deutschen Burschenschaft. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) ordnet die Burschenschaft dem rechtsextremen Spektrum zu.

Die Teutonia gelangte erst vor ein paar Jahren in die Medien, weil sie rund um den Nationalfeiertag ein Flugblatt gegen das damals neu errichtete Deserteursdenkmal am Wiener Ballhausplatz veröffentlichte. Unter dem Titel "Wer heute die alte Pflicht verrät.....verrät auch morgen die neue!" echauffierten sie sich über das Gedenken an die Opfer der NS-Militär-Justiz.

2012 gab es ein ähnliches Papier, auf dem der ehemalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Ariel Muzicant verhöhnt wurde.