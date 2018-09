Tonband veröffentlicht: Bösch für "Besetzung" in Nordafrika

FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch hatte mit seinem Vorschlag, notfalls auch mit Militär und Polizei in Nordafrika sogenannte Anlandeplattformen für Flüchtlinge abzusichern, für Aufregung und Kritik gesorgt. Daraufhin bestritt dieser, die militärische Eroberung von Teilen Nordafrikas gefordert zu haben. Das Vorarlberger Nachrichtenportal vol.at legte nun aber einen Tonbandmitschnitt des umstrittenen Interviews vor.

Bösche sagen nach der breiten Kritik, er habe lediglich vorgeschlagen, "dass Anlandeplattformen für Asylwerber in Nordafrika auch mit Hilfe von europäischen Sicherheitskräften geschützt und abgesichert werden".

Tatsächlich stellte der Freiheitliche im Interview mit der Neuen Vorarlberger Tageszeitung sehr wohl eine militärische Besetzung auf Zeit in den Raum. "Wenn es uns nicht gelingt, Anlandeplattformen in Nordafrika zu errichten, zum Beispiel in Libyen, wenn wir in Libyen mit der einen Regierung das nicht organisieren können, müssen wir es halt mit der anderen libyschen Regierung organisieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das auch nach meiner Auffassung mit verschiedensten militärischen und polizeilichen Kräften einfach durchzuführen. Also einen Raum in Besitz zu nehmen vonseiten der Europäischen Union, ihn zu sichern, dort auch Versorgungseinrichtungen für diese Menschen einzurichten und dann diese Menschen zurückzubringen in ihre Heimatländer."