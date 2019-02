Reinhard Bösch: Verbale Streifzüge in Nordafrika und "Ostmark"

"Boden" in Nordafrika besetzen

Bösch ist allerdings schon öfter mit politischen Ausritten aufgefallen. Es war nicht die erste Positionierung des blauen Wehrsprechers, der Rücktrittsauffordungen folgen ließ. Anfang September 2018 ventilierte Bösch zum Beispiel seine Ideen zu Anlandeplattformen in Nordafrika.

Bösch hatte in der Neuen Vorarlberger Tageszeitung erklärt, sollten die europäischen Außengrenzen nicht oder nur unzureichend vor illegaler Migration geschützt werden und könnten auch keine "Anlandeplattformen in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern" errichtet werden, dann müsse zeitlich begrenzt "ein Raum in Besitz genommen werden". Auf die Frage hin, ob dies auf europäischem Festland erfolgen sollte, antwortete Bösch: "Oder in Nordafrika. Dort könnte mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen werden. Dieser muss gesichert werden. Es braucht Versorgungseinrichtungen für die Flüchtlinge, die dann von dort in ihre Heimatländer zurückgebracht werden."

Kritik an seinen Vorschlägen kam von SPÖ, Neos und Grünen. "Hier träumt eine Regierungspartei vom militärischen Einmarsch in Nordafrika", kritisierte der EU-Abgeordnete Michel Reimon. Der Grüne spottete in Anspielung auf den Afrika-Feldzug der Nazis über Rommel-Ambitionen.