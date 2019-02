Nach "Ostmark"-Posting: Kratky wettert gegen "Nazi-Arschlöcher"

Kratky: Geschichtsbuch nehmen

Die Aufregung in den Sozialen Medien bzw. der Inhalt des Teutonia-Postings ließ auch Ö3-Moderator Robert Kratky nicht kalt. Hier habe wieder einmal jemand nicht nachgedacht, sagte Kratky in einem Livestream einer Instragram-Story. Wer denke, es sei in Ordnung, "mit Begriffen um sich zu werfen, die von Nazi-Arschlöchern geprägt wurde", der solle sich lieber einmal ein Geschichtsbuch nehmen und sich dann in Grund und Boden schämen, sagte der Radio-Star.

Im Beitrag auf der Facebook-Seite der Teutonia heißt es wörtlich: "Heute besuchen einige unserer Volltätigen die Semesterabschlusskneipe unserer schlesischen Kartellbrüder der "Die Alte Breslauer Burschenschaft der Raczeks zu Bonn" im schönen Rheinland. Zusammen mit Farben-, Kartell- und Verbandsbrüdern aus der Ostmark, der BRD und Flandern lassen wir ein weiteres erfolgreiches Semester ausklingen."

Die Sozialen Netzwerke würden in solchen Fällen auch zur Verrohung der Sprache beitragen, so Kratky. Aber bei so einem Thema könne er einfach nicht schweigen.