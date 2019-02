Liste Jetzt: Aufregung um 6 Jahre alten Strache-Parodie-Song

Im " Strache Song 2", den Stern anlässlich des Nationalfeiertages 2012 auf der Videoplattform YouTube veröffentlichte, zieht sie - im Hitlerjugend-Stil mit Dirndl und Zöpfen - freiheitliche Klischees durch den Kakao: Ausländische Nutten, die Österreicherinnen die Jobs wegnehmen, "saublöde" Politiker in Brüssel, "Umweltschützer wollen uns unsere Straßen klauen".

FPÖ empört über "Hetzvideo" und "Wiederbetätigung"

Für Empörung bei den Freiheitlichen sorgt die Liedzeile "Und wenn Europa wieder brennt, Spielen wir die Feuerwehr. Darin haben wir Übung, es ist ja gar noch nicht so lange her", an deren Ende Stern die Hand zum Hitlergruß hebt. Von "Hetzvideo" und "Wiederbetätigung" ist freiheitlichen Foren die Rede.

Stern selbst zeigt sich überrascht, dass dieses Lied nach so langer Zeit noch für Aufregung sorgt. "Aber es gibt Schlimmeres, zum Beispiel den anti-europäischen Kurs des rechten Blocks, der mittlerweile Menschenrechte und rechtsstaatliche Errungenschaften in Frage stellt."

"Ich hab' ja nur gewunken"

Gefragt, ob sie den satirischen Hitlergruß im Lied rückblickend als Fehler betrachtet, antwortet Stern dem KURIER: "Warum? Ich hab' ja nur gewunken."

Hintergrund: Unlängst waren Fotos eines Burschenschafters aufgetaucht, auf dem dieser den verbotenen Hitlergruß zeigt. Der Mann rechtfertigte sich, er habe nur gewunken.